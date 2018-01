Siria, Trump: rischio conflitti tra forze Usa e turche

In una telefonata con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump ha chiesto di "evitare ogni azione che possa comportare il rischio di un conflitto tra le forze turche e Usa" in Siria. Trump si è detto preoccupato "che la crescente violenza nella zona di Afrin, in Siria, possa minare i nostri comuni obiettivi in Siria" e ha chiesto ad Ankara di "ridurre la tensione, limitare le sue azioni militari ed evitare di causare vittime civili".