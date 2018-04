Siria, Trump: raid perfetto, mi attaccano su "missione compiuta"

"Il raid in Siria è stato compiuto in modo cosi' perfetto, con tale precisione, che l'unico modo in cui i mezzi di informazione che diffondono notizie false potevano sminuirlo è stato con il mio uso del termine 'missione compiuta'. Sapevo che si sarebbero aggrappati a questo". E' il tweet con il quale il presidente Usa Donald Trump reagisce ai commenti ironici dei media sull'espressione 'missione compiuta' adoperata al termine del raid a Damasco.