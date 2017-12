Siria, Trump e Macron d'accordo: "Processo di Ginevra unica via"

Il presidente Usa Donald Trump e il presidente francese Emmanuel Macron sono d'accordo sull'importanza del processo di Ginevra, sostenuto dall'Onu, quale unico legittimo forum per raggiungere una soluzione politica in Siria. Lo riferisce la Casa Bianca, parlando dell'esito del colloquio telefonico intercorso tra i due leader. Trump e Macron hanno condiviso la necessità di affrontare e ribaltare le attività destabilizzanti dell'Iran in Siria.