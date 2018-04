Siria, Trump chiama Macron e May: "Grazie per sostegno nel raid"

Il presidente americano Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron e la premier britannica Theresa May, che ha ringraziato per il sostegno dato agli Usa nell'attacco in Siria. I tre leader, informa la Casa Bianca, hanno convenuto sul fatto che i bombardamenti "hanno avuto successo" ed erano necessari per indebolire il programma di armi chimiche di Damasco.