Siria, Trump: "Attacco perfetto, missione compiuta"

"L'attacco è stato eseguito perfettamente. Missione compiuta. Sono orgoglioso delle nostre forze militari che saranno presto le migliori che il nostro Paese abbia mai avuto. Grazie alla Francia e alla Gran Bretagna per la loro saggezza e la forza del loro esercito". Con queste parole il presidente americano Donald Trump ha espresso via Twitter la sua soddisfazione per i raid effettuati in Siria.