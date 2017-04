Siria, Trump: attacco gas ha cambiato mio atteggiamento verso Assad

"Quello che ho visto su bambini e neonati ha avuto un grande impatto su di me e ha cambiato il mio atteggiamento verso la Siria e Assad. E' inaccettabile". Lo ha detto il presidente Donald Trump commentando il presunto attacco chimico che ha causato almeno 72 morti. "Quando con i gas vengono uccisi bambini, neonati, per me sono state superate diverse linee, siamo ben oltre la linea rossa", ha sottolineato criticando l'amministrazione Obama.