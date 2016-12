Siria,terrorista ucciso in raid Usa

Durante un raid Usa in Siria è rimasto ucciso Abdul Qader Hakim, considerato uno dei responsabili per le attività "esterne" dell'Isis e quindi collegato agli attentati in Europa, compresi quelli in Francia. Salgono così a dieci gli alti esponenti del Califfato uccisi dagli Stati Uniti in Siria e in Iraq a dicembre. Tra loro c'è anche "Souleyman", ritenuto tra i responsabili degli attacchi di Parigi del 13 novembre.