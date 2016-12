Siria,tempio di Bel ancora in piedi

L'antico tempio di Bel, simbolo di Palmira, è ancora in piedi nonostante il tentativo dell'Isis di distruggerlo. Lo ha affermato alla Bbc il capo dell'autorità che sovrintende ai beni archeologici in Siria. Stando al funzionario una forte esplosione è in effetti avvenuta nel perimetro del tempio, ma struttura di base e colonne risultano intatte.