Siria, telefonata Usa-Russia: "La tregua sia rispettata"

I capi delle diplomazie di Usa e Russia, John Kerry e Serghiei Lavrov, hanno ribadito durante un colloquio telefonico l'invito alle parti in lotta in Siria a rispettare la tregua. Lo riporta l'agenzia Tass, citando il ministero degli Esteri di Mosca. Intanto l'esercito siriano ha esteso di altre 48 ore un cessate il fuoco intorno a Damasco e nella regione della Ghuta orientale, vicino alla Capitale, che era entrato in vigore da sabato.