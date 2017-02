Siria, telefonata Trump-Erdogan: "Agire insieme contro l'Isis"

Telefonata nella notte tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, sulla situazione in Siria. I due, secondo fonti di Ankara, si sono detti d'accordo ad agire insieme contro lo Stato Islamico. A preoccupare sono in particolare le città siriane di al-Bab e Raqqa, sotto il controllo dell'Isis. Erdogan ha anche chiesto agli Usa di non sostenere le milizie curde Ypg in Siria.