Siria, telefonata Putin-Erdogan: "Continuare stretta collaborazione"

Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan hanno discusso, in una conversazione telefonica, della situazione in Siria e in particolare ad Aleppo. "Le parti - recita un comunicato del Cremlino - hanno espresso mutua soddisfazione per lo stretto coordinamento tra Russia e Turchia per promuovere una soluzione del conflitto siriano. I due presidente si sono detti d'accordo per continuare i contatti su questa scia".