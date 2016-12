Siria, telefonata Obama-Putin

Barack Obama e Vladimir Putin hanno discusso, nel corso di un colloquio telefonico, del parziale ritiro delle forze russe dalla Siria e "dei prossimi passi necessari" per la fine delle ostilità "con l'obiettivo di far avanzare le trattative politiche su una risoluzione del conflitto". Obama ha messo in evidenza la necessità per il regime di consentire la consegna senza ostacoli degli aiuti umanitari.