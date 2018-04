Siria, telefonata Gentiloni-May: "Attacco limitato, no escalation"

Paolo Gentiloni ha sentito al telefono Theresa May sui raid contro Damasco. La premier britannica gli ha confermato che l'attacco aveva l'obiettivo di ridurre la capacità delle armi chimiche e non di influire sulla crisi siriana. Entrambi, dicono a Palazzo Chigi, hanno sottolineato il carattere limitato dell'azione militare intrapresa, il no a un'escalation e il comune impegno contro le armi chimiche.