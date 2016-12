Siria, Teheran irritata con Mosca: "Per ora stop a uso nostre basi"

Teheran aveva concesso pochi giorni fa la base aerea di Hamadan alla Russia per i raid in Siria. Ma all'Iran non è piaciuto il modo "ostentato e maleducato" in cui Mosca ha dato l'annuncio dell'uso dello scalo. Così, il ministero degli Esteri iraniano ha detto che per ora la missione russa è terminata. Poco prima c'erano state le critiche a Mosca da parte del ministro della Difesa Hossein Dehghan, che aveva detto: "I russi non sono qui per restare".