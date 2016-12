Siria, studenti possono lasciare città assediata per dare esami

Il governo siriano ha dato il permesso a 68 studenti quindicenni della città di Madaya, vicino a Damasco, di uscire dalla città per sostenere gli esami di fine anno nella vicina Rawda. La città è controllata dai ribelli e assediata dai governativi. Il via libera per gli studenti è il risultato di un negoziato fra il governo e l'amministrazione locale di Madaya.