Siria, soldati Usa arrivati per supportare l'offensiva su Raqqa

Secondo la Cnn un gruppo di marine è già arrivato nel nord della Siria per sostenere le forze locali che si apprestano a lanciare l'offensiva verso Raqqa. Altre fonti sostengono che l'amministrazione Trump starebbe valutando di dispiegare fino a mille soldati in Kuwait come forza di riserva nella lotta all'Isis in Siria e in Iraq.