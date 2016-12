Siria: soldati Riad torneranno bare

Sale la tensione tra Riad e Damasco. "Torneranno in patria nelle bare i militari stranieri che entreranno in Siria". Lo ha detto il ministro degli Esteri siriano Walid al Muallim, commentando l'annuncio delle autorità saudite di esser pronte a inviare truppe per contrastare l'Isis. "Ogni attacco al territorio siriano senza il consenso del governo sarà considerato un atto di aggressione e ci si comporterà di conseguenza", ha aggiunto.