Siria, Site: un leader di Al Qaeda ucciso in un raid americano

Un leader di una fazione di Al Qaeda in Siria sarebbe stato ucciso in un attacco aereo statunitense nel nord del paese insieme al figlio e altre persone, secondo il Site intelligence group. La società Usa che monitora i siti web jihadisti spiega che Abu Firas al-Suri, un portavoce del Fronte al-Nusra, è morto in un attacco portato nella provincia di Idlib.