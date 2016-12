Siria, sette civili uccisi in raid aerei delle forze governative

Il regime siriano ha ucciso almeno sette civili, tra cui un bambino, in attacchi aerei in Siria per destabilizzare l'Isis. Lo ha annunciato l'Osservatorio siriano dei diritti umani secondo cui sono morti "nel quartiere di Shuhail nella provincia orientale di Deir Ezzor". Presi di mira una struttura sanitaria e altre zone del quartiere. L'Isis controlla ormai la maggior parte della provincia, ricca di petrolio.