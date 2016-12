Siria, secondo l'Ondus almeno 160 morti nelle ultime 24 ore

Oltre 160 persone, fra militari e civili, sono morte in Siria nelle ultime 24 ore in bombardamenti e combattimenti. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, sottolineando che sabato è stata la giornata con il numero più alto di vittime dall'inizio della tregua, soprattutto per il raid compiuto per errore dalla coalizione anti Isis vicino all'aeroporto di Deir al-Zor, in cui sono rimasti uccisi almeno 90 soldati siriani.