Siria: scatta l'allerta sulle rotte aeree nel Mediterraneo orientale

Air France: "Piani di volo modificati per rischio raid" - AirFrance ha modificato i suoi piani di volo, in particolare tra Beirut e Tel Aviv, a seguito dell'allerta lanciata da Eurocontrol e dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) su possibili raid in Siria. La compagnia, ha fatto sapere il vettore, "ha tenuto conto dell'informazione dell'Easa e ha rivisto i suoi piani di volo sulle linee coinvolte, principalmente Beirut e Tel Aviv". Inoltre, "la direzione della sicurezza della compagnia segue da vicino l'evoluzione dei fatti". "Abbiamo informato ieri gli Stati membri di Easa ed Eurocontrol" del rischio di "possibili raid aerei sulla Siria con missili aria-terra e/o da crociera nelle prossime 72 ore, a partire da ieri, e di possibili problemi con intermittenza di funzionamento dell'equipaggiamento di navigazione", ha dichiarato ad AFP un portavoce dell'agenzia. L'organizzazione ha invitato le compagnie a prendere questi elementi "in considerazione per l'elaborazione dei piani di volo per l'est del bacino mediterraneo, nella zona di controllo aereo (FIR) Mediterraneo orientale/Nicosia", ha aggiunto.