Siria, scatta domenica il cessate il fuoco deciso da Usa e Russia

Il cessate il fuoco in Siria concordato tra Stati Uniti e Russia entrerà in vigore domenica luglio a mezzogiorno, ora di Damasco, secondo quando riferito da funzionari statunitensi e dal governo giordano. Il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, ha precisato che scopo della tregua è ridurre le ostilità in un'area vicina al confine con la Giordania, alleato degli Usa nello scenario.