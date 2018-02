Siria, Save the children: migliaia di bambini intrappolati a Idlib

Migliaia di bambini siriani sono in gravissimo pericolo in seguito all'escalation di combattimenti nell'enclave controllata dall'opposizione, a Idlib. La denuncia arriva da Save the children, che segnala bombardamenti particolarmente intensi nelle ultime 48 ore, con attacchi in aree dove vivono civili. Più di 30 scuole sono state chiuse per motivi di sicurezza. Save the children chiede un immediato cessate il fuoco.