Siria, sanzioni alla Russia? Kudlow smentisce ambasciatrice all'Onu

Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, smentisce l'ambasciatrice all'Onu Nikki Haley che aveva annunciato come imminenti sanzioni alla Russia per l'attacco chimico a Douma, in Siria. Secondo Kudlow la Haley è andata "oltre la curva" (troppi avanti) e "potrebbe esserci stata qualche confusione momentanea". Kudlow ha comunque confermato che ulteriori sanzioni sono all'esame ma non sono ancora state attuate.