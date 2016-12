Siria, Russia:jihadisti di Al Nusra pronti ad attaccare zona di Aleppo

Al Nusra avrebbe ammassato "circa 10mila militanti" nelle zone limitrofe ad Aleppo, in Siria, preparando in questo modo "una grande offensiva". E' l'allarme lanciato dallo Stato Maggiore russo. L'azione militare del gruppo affiliato ad Al Qaeda avrebbe come obiettivo quello di "tagliare la strada" che collega Aleppo alla capitale Damasco.