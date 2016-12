Siria, Russia:distrutti centri Isis

Mosca ha annunciato di aver effettuato una ventina di raid in Siria contro otto obiettivi dell'Isis, distruggendone completamente i centri di comando sulle montagne. Di tutt'altro avviso gli Stati Uniti, secondo cui gli attacchi aerei effettuati vicino ad Homs "non hanno un obiettivo strategico" in termini di lotta contro lo Stato Islamico: "La Russia deve fermare la sua aggressione in Siria", ha detto il segretario alla Difesa americano, Ash Carter.