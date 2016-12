Siria, Russia: "Con gli Stati Uniti non è una nuova guerra fredda"

"Con gli Stati Uniti non stiamo vivendo una nuova guerra fredda". Lo ha assicurato l'ambasciatore russo all'Onu, Vitaly Churkin. "Ci sono differenze, interessi divergenti", ha precisato. "In Siria il problema sull'inattività del Consiglio di sicurezza è che ci sono fondamentali divergenze: gli Usa stanno cercando esplicitamente di usare l'organo Onu per un cambio di regime, ma questo non è il mandato del Consiglio di sicurezza", ha sottolineato Churkin.