Siria, riprendono i bombardamenti a Aleppo: tutti gli ospedali sono fuori uso

Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, nei raid odierni su Aleppo est sono morti almeno 27 civili e negli ultimi cinque giorni di bombardamenti governativi sono oltre 150 in tutto le persone uccise. L'agenzia siriana Sana, controllata dal governo, parla invece di 2 uccisi in tutto e di 11 feriti in bombardamenti di artiglieria degi insorti su Aleppo ovest (controllata dal governo) e a Damasco. I media governativi non fanno menzione di raid aerei sui quartieri di Aleppo est controllati dagli insorti.



"Le persone si addormentano al suono dei bombardamenti e si risvegliano al suono dei bombardamenti", ha dichiarato il direttore dell'Osservatorio siriano, Rami Abdel Rahman. Per costringere i ribelli alla resa, le forze del regime intenderebbero, dunque, andare avanti con gli attacchi e allo stesso tempo boicottare l'arrivo di ogni tipo di aiuto e di vivere ai civili.



Usa a Damasco e Mosca: "Azioni atroci" - Gli Stati Uniti, intanto, mettono in guardia la Siria e la Russia contro le "azioni atroci" su Aleppo. In una nota della Casa Bianca, il consigliere per la sicurezza nazionale Susan Rice ha condannato i bombardamenti che hanno distrutto gli ospedali, aggiungendo che "il regime siriano e i suoi alleati, la Russia in particolare, sono responsabili delle conseguenza immediate e di lungo termine di tali azioni". Mosca deve "immediatamente" fermare le violenze e consentire l'arrivo aiuti umanitari.



Onu: "Inorriditi dalle violenze" - Anche le Nazioni Unite si sono dette "inorridite" dall'escalation di violenza in Siria, chiedendo quindi accesso immediato ad Aleppo. L'Onu ha fatto appello a tutte le parti affinché si interrompano gli "attacchi indiscriminati contro civili e infrastrutture civili".