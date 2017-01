Siria, ribelli: ora ci interessa tregua non faccende politiche

"L'opposizione si rifiuta di discutere di faccende politiche, ci interessa solo la tregua": lo ha dichiarato Osama Abu Zeid, uno dei portavoce della delegazione dei ribelli siriani alle trattative di Astana. "Finché non cesserà il fuoco, non ne parleremo, non abbiamo discusso nessuna faccenda politica e non intendiamo discuterne", ha affermato.