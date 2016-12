Siria, reporter colpito da una scheggia di granata

Questione di pochi metri e sarebbe morto. Ebrahim al-Khateeb, corrispondente dell'emittente Orient News, si trovava in collegamento sul territorio di Handarat, a nord della capitale siriana Aleppo, quando è stato colpito da una scheggia di granata, esplosa alle sue spalle. Da giorni quella zona è teatro di bombardamenti aerei e scontri fra le truppe del presidente Assad e quelle delle forze ribelli. L'uomo, che si era recato lì per documentare i fatti, si è trovato travolto da un'esplosione e il suo viso si è trasformato in una maschera di sangue. Per fortuna è stato soccorso dai suoi colleghi ora sarebbe ora in condizioni stabili.