Siria, raid Usa: uccisi due bimbi

Il Pentagono ha ammesso l'uccisione per errore di due bambini in un raid aereo delle forze Usa in Siria nel novembre scorso. "La preponderanza di prove nelle indagini indica che i raid aerei condotti contro strutture usate dal Gruppo Khirasan (affiliato ad Al Qaeda) nei pressi della città di Harim, in Siria, hanno probabilmente portato alla morte di due bambini non combattenti", si legge in un comunicato del Comando Centrale Usa (Centcom).