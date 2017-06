Siria, raid su villaggio controllato dall'Isis: almeno 30 morti

Almeno 30 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in un attacco con bombe a grappolo lanciato su un villaggio siriano controllato dall'Isis. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo fonti locali, il raid sarebbe stato compiuto da un jet non identificato sul villaggio di Doblan, sul fiume Eufrate. Russi, siriani e la coalizione guidata dagli Stati Uniti sono tutti impegnati in raid aerei in quest'area.