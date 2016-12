Siria, raid russi non solo su Isis

Nuovi raid aerei sono stati effettuati dall'aviazione russa in Siria e hanno colpito anche obiettivi non dell'Isis. A riferirlo sono l'agenzia siriana Sana e l'ong Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). Nel mirino sarebbe finito anche un centro di comando fortificato ad Al Latamneh, dove ci sono ribelli non jihadisti.