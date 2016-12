Siria,raid regime: 115 civili morti

13:09 - Almeno 115 civili, tra cui 26 minori, sono rimasti uccisi nelle ultime 72 ore in Siria da bombardamenti del regime di Damasco su varie zone fuori dal controllo delle truppe lealiste. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), che dal 2007 monitora le violazioni in Siria e si avvale di una fitta rete di ricercatori e fonti mediche sul terreno. Le regioni più colpite sono quelle di Aleppo, Idlib e Damasco.