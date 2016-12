Siria, raid francese contro l'Isis

L'aviazione francese ha distrutto in un raid un sito per la fabbricazione di razzi artigianali del gruppo dello Stato Islamico in Siria: lo ha annunciato il ministero della Difesa francese. I raid aerei sono stati compiuti da "quattro aerei Rafale equipaggiati con missili Scalp" che "hanno agito insieme con aerei della coalizione" contro un sito che si trova diversi km a est della città di Aleppo, ha riferito il ministero in un comunicato.