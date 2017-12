Siria: raid di Israele contro base militare iraniana vicino a Damasco

Aerei da guerra israeliani hanno bombardato una "base militare iraniana in costruzione nei pressi della capitale siriana Damasco", secondo quanto hanno riferito fonti di stampa filo-Assad citate dal quotidiano israeliano Haaretz online. Le difese contraeree siriane, riferisce la stessa fonte citando Sky News Arabia, hanno reagito sparando missili contro i jet israeliani.

Secondo le fonti, il raid è stato compiuto dallo spazio aereo libanese e ha preso di mira installazioni vicino alla cittadina di al Kiswa, a circa 13 chilometri da Damasco. I media governativi siriani hanno detto che la contraerea siriana è riuscita a distruggere almeno due dei missili lanciati dagli aerei israeliani. La televisione di Stato ha tuttavia aggiunto che l'attacco ha provocato danni materiali, facendo intendere che altri missili dovrebbero essere arrivati a segno.



Secondo fonti locali citate dalla televisione panaraba Al Jazeera, l'attacco era diretto contro siti militari governativi e postazioni delle milizie sciite libanesi Hezbollah, alleate di Damasco e di Teheran. Le stesse fonti hanno aggiunto che forti esplosioni sono state udite nella capitale. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria(Ondus), interruzioni nell'erogazione dell'elettricità sono state registrate in alcuni sobborghi intorno a Damasco dopo l'attacco, avvenuto circa mezz'ora dopo la mezzanotte ora locale.