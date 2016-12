Siria, raid della Turchia contro l'Isis Istanbul, 300 arresti in blitz "di terra"

Blitz antiterrorismo, 290 arresti - Le forze di sicurezza turche hanno condotto un'operazione antiterrorismo a Istanbul e in altre 16 province del Paese, arrestando più di 290 persone, secondo quanto riferiscono i media citadno il governo. I blitz, lanciati in contemporanea con i radi di F-16 in Siria, hanno preso di mira militanti Isis e il Pkk. "Incursioni simultanee sono state condotte contro un alto numero di persone sospettate di preparare operazioni contro i civili", riferisce l'ufficio del premier. "In totale, sono state arrestate 297 persone, di cui 37 stranieri, appartenenti a gruppi terroristici".



La polizia, con l'appoggio degli elicotteri, ha condotto il blitz in diversi quartieri di Istanbul a caccia di jihadisti, dei membri del Pkk e di altri gruppi terroristici, riferisce il comunicato del governo. L'agenzia Dogan ha poi riferito che sono stati presi di mira 140 indirizzi in 26 quartieri e che l'operazione antiterrorismo ha coinvolto 5mila poliziotti.



La Turchia apre la base Nato agli Usa - La base militare di Incirlik, nella provincia meridionale turca di Adana, è stata concessa agli Stati Uniti per operazioni contro l'Isis "entro certe condizioni". La conferma è arrivata dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che lo ha dichiarato ore dopo che i jet turchi avevano effettuato alcuni raid contro gli estremisti islamici al confine con la Siria.



Seconda notte attacchi jet turchi - Venerdì notte i jet turchi hanno attaccato ancora obiettivi dell'Isis al confine con la Siria. Colpiti anche campi dei militanti curdi del Pkk nel nord dell'Iraq. E' la prima volta dal 2013, da quando cioè era stata firmata una tregua tra Ankara e i ribelli curdi, che si verifica un attacco al Pkk.