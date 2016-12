Siria,"raid deliberati su ospedali"

Negli ultimi tre mesi i raid aerei russi e siriani hanno "deliberatamente e sistematicamente" preso di mira ospedali e strutture mediche in Siria per favorire, prima dell'entrata in vigore del cessate il fuoco, l'avanzata delle truppe lealiste a nord di Aleppo. L'accusa è contenuta in un rapporto diffuso da Amnesty International, che afferma di avere raccolto prove su almeno sei attacchi deliberati nelle ultime 12 settimane.