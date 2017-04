Siria, raid aerei su una città vicino a Idlib: almeno 18 i morti

Attivisti dell'opposizione siriana al presidente Bashar al Assad hanno riferito che raid aerei sono stati compiuti contro una città controllata dai ribelli nel nord-ovest della Siria causando la morte di 18 persone. E' la stessa zona in cui è stato compiuto l'attacco chimico di giovedì. Secondo l'Osservatorio per i diritti umani in Siria l'attacco aereo è stato compiuto a Urom al-Joz e tra le vittime vi sono cinque bambini e due donne.