Siria, raid aerei su Isis: morti donne, bambini e anziani

I media statali siriani e l'Osservatorio per i diritti umani in Siria riferiscono che durante raid aerei effettuati sulla provincia di Hassakeh, territorio in mano all'Isis nel nordest della Siria, sono rimaste uccise almeno 23 persone. Le vittime, sostiene l'Osservatorio, sono 10 bambini, 6 donne e 7 persone anziane. Non è chiaro, precisa l'Ong, se l'attacco sia opera della Coalizione a guida Usa o degli aerei da guerra iracheni.