Siria, raid aerei: 19 civili morti

Sono almeno 39, tra i quali 5 bambini, i civili uccisi in raid aerei oggi su Raqqa, la roccaforte dell'Isis nel nord della Siria, secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). L'organizzazione aggiunge che altri 16 civili, tra cui 8 bambini, erano morti in altri bombardamenti avvenuti venerdì. L'Ondus non avanza ipotesi su chi abbia compiuto i raid.