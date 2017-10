Siria, raggiunto accordo per uscita foreign fighters Isis da Raqqa

E' stato raggiunto l'accordo per l'uscita dei combattenti stranieri, i foreign fighters, da Raqqa, ormai ex capitale dello Stato Islamico (Isis), situata nel nord della Siria. Lo ha detto alla France Presse Omar Alloush, un funzionario delle forze democratiche siriane (Sdf) che guidano l'offensiva per la liberazione della città.