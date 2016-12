Siria, Putin ordina estensione tregua ad Aleppo per altre 24 ore

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ordinato di prolungare la tregua umanitaria ad Aleppo, in Siria, per ulteriori 24 ore. Lo ha fatto sapere il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu. Il consigliere per gli aiuti umanitari dell'Onu, Jan Egeland, ha riferito che Mosca ha inoltre dichiarato alle Nazioni Unite di voler fermare i bombardamenti sulla parte orientale della città per 11 ore al giorno fino a lunedì.