Siria, Putin: "Non tollereremo per sempre bombe da Ghouta"

La Russia "non ha intenzione di tollerare all'infinito" i bombardamenti dei miliziani da Ghouta est, in Siria. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa a Mosca, al termine dei colloqui con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. "Da lì si spara costantemente - ha affermato Putin -. Si arriva fino a 80 razzi e colpi di mortaio al giorno. I proiettili colpiscono perfino il territorio dell'ambasciata russa".