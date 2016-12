Siria, Putin: "Insieme agli Stati Uniti contro il terrorismo vero"

"Contiamo di unire gli sforzi con gli Usa per combattere una reale minaccia, non fittizia, del terrorismo globale". Così Vladimir Putin durante il discorso al Parlamento. Putin ha sottolineato che le forze russe si sono recate in Siria proprio per questo e di conseguenza i terroristi hanno sofferto "perdite significative". L'aviazione e la marina russa hanno dimostrato di "essere efficaci anche lontano da basi permanenti".