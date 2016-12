Siria,Putin:con tregua stop strage

"Questa è un'opportunità per fermare lo spargimento di sangue in Siria". Così Vladimir Putin ha commentato l'accordo tra Stati Uniti e Russia per la tregua nel Paese. Il capo del Cremlino ha poi ribadito che "i raid contro i terroristi proseguiranno" mentre ci sarà una cooperazione con Washington per determinare i gruppi che non dovranno essere colpiti. Il segretario di Stato John Kerry ha ribadito: "Rispettare le condizioni".