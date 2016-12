Siria, prorogata tregua in 3 città

In Siria è stata prorogata fino a domenica la tregua in tre località, teatro di combattimenti tra le milizie sciite libanesi Hezbollah, schierate con le forze lealiste, e ribelli sunniti. E dove le popolazioni assediate hanno urgente necessità di ricevere aiuti umanitari. La televisione panaraba Al Jazeera ha precisato che i cessate il fuoco, inizialmente concordati per sole 48 ore, continueranno nella città di Zabadani, Kafriya e Fua.