Siria, Pentagono: arrivate forze speciali francesi

"I francesi ci hanno potenziato in Siria con delle forze speciali nelle ultime due settimane": lo ha rivelato il capo del Pentagono James Mattis in audizione al Congresso, dove gli sono stati chiesti lumi anche sull'intenzione di Trump di ritirare le truppe Usa al più presto possibile. "Al momento non ci ritiriamo, assisterete ad una nuova offensiva nella vallata dell'Eufrate nei prossimi giorni contro quello che resta del Califfato", ha aggiunto.