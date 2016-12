Siria, Papa accusa potenti "crudeli": curano solo loro interessi

"I potenti mirano ai loro interessi, nessuno cerca la libertà di un popolo, non c'è amore, non c'è tenerezza, c'è solo crudeltà". Così il Papa in merito alla guerra in Siria, parlando con i membri del consiglio di rappresentanza di Caritas internationalis. "Quello che accade in Siria è un laboratorio di crudeltà", ha sottolineato Francesco. In un mondo dove domina la "cultura dello scarto, ci vuole una rivoluzione della tenerezza", ha ribadito.