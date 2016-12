Il concerto, dal titolo "Una preghiera per Palmira. La musica fa rivivere le antiche mura", è stato diretto da Valeri Guerguiev, direttore anche dell'orchestra sinfonica di Londra e della filarmonica di Monaco.



Non è la prima volta che Guerguiev dirige un concerto-evento in zone molto calde. Nell'agosto 2008 diresse la Settima di Shostakovich a Tskhinvali, la capitale dell'Ossezia del sud, in Georgia, schierandosi, lui osseto, dalla parte dell'esercito russo nel conflitto con Tbilisi.



Il saluto di Putin - In collegamento da Mosca, il presidente russo, Vladimir Putin, ha ringraziato chi combatte contro il terrorismo, minaccia globale che accomuna tutti. Il sito è protetto dall'esercito russo e gli elicotteri volteggiano intorno alla città.